Pochettino: “Icardi? Mauro è forte psicologicamente. Col Marsiglia ci sarà”

In conferenza stampa, il tecnico del Psg conferma che l'argentino si è allenato regolarmente e col Marsiglia sarà a disposizione

Continua a far discutere la tormentata storia d'amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara . Il Psg ha concesso al giocatore qualche giorno libero vista la difficile situazione matrimoniale, ma adesso l'ex Inter è a disposizione di Pochettino per la gara contro il Marsiglia.

È stato lo stesso tecnico a comunicarlo in conferenza stampa: "Mauro è un giocatore psicologicamente forte. Si è allenato dopo la partita con il Lipsia e si è allenato regolarmente fino ad oggi. Domani sarà con noi. Il club, dal presidente a tutto lo staff che è qui, ci siamo messi a disposizione per essere nel posto dove Mauro ha bisogno di noi in ogni momento. Sta bene, disponibile per far parte del gruppo. Felice che sia reintegrato".