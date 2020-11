“Il peggior avversario nel miglior momento“. Il quotidiano spagnolo Marca apre l’edizione di lunedì 2 novembre con la sfida di Champions League: “L’Inter incontra un Madrid in crescita“.

In prima pagina si legge: “I Blancos sperano di tornare sulla strada giusta in Champions con una vittoria contro la squadra di Conte. Il recupero di Hazard invita all’ottimismo. Positivo un calciatore madridista, in attesa di un nuovo test“.