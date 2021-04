Marchegiani: “Conte non fa difesa e contropiede. Nell’Inter non ce n’è uno che…”

Le parole dell'ex portiere negli studi di Sky Sport a proposito della squadra nerazzurra

Luca Marchegiani, ex portiere, era tra gli ospiti di Sky Calcio Club di ieri sera.

Queste le sue considerazioni sul gioco dell'Inter di Antonio Conte: "Ci sono azioni che dimostrano il fatto che sono provate. Conte non è allenatore da difesa e contropiede, ma delle volte forse addirittura chiede azioni anche troppo catalogate. Datemi il nome di un giocatore dell'Inter non valorizzato per le sue caratteristiche: fino ad un certo punto Eriksen, ma ora fa il suo".