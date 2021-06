Marchegiani: “Curioso di vedere quanto ci metterà Inzaghi a portare sue idee all’Inter”

L'ex portiere della Lazio ha parlato del compito che avrà Simone Inzaghi alla guida dell'Inter:

"Sono curioso di vedere quanto ci metterà a portare le sue idee nell'Inter. Con Conte giocavano in modo codificato, Inzaghi è meno rigido, ma ha tante soluzioni. La Lazio sapeva attaccare in diversi modi. Inzaghi dovrà sapersi tappare orecchie e naso in alcuni momenti, non è un compito facile. Prende una squadra che ha stravinto il campionato, sostituisce un allenatore che è un grande accentratore e c'è una società che non migliorerà la squadra ma venderà qualcuno".