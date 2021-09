Marchegiani: “Inter, non è presto per giudicarla? E’ l’unica big che…”

Le considerazioni dell'ex portiere presente negli studi di Sky Sport a proposito dei nerazzurri di Inzaghi

Luca Marchegiani, presente negli studi di Sky, ha commentato così quanto fatto finora dall'Inter. Queste le sue considerazioni sui nerazzurri di Inzaghi: "Non è un po' presto per giudicarla? L'Inter è l'unica delle big che al momento non ha avuto scontri diretti. Aspetto uno scontro diretto in campionato. Ha cambiato delle cose, come è normale che sia, mi sta convincendo tantissimo".