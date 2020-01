Marchegiani: “Inter spietata. È una squadra che ci crede e ha principi di gioco solidi”

L’Inter risponde alla vittoria della Juventus e batte il Napoli 3-1, confermandosi in vetta alla classifica. Una doppietta di Lukaku e un gol di Lautaro consentono ai nerazzurri di superare anche la squadra di Gattuso. A Sky Calcio Club ha parlato l’ex portiere Luca Marchegiani:

“Il Napoli non mi è dispiaciuto, ha pagato in maniera determinante tre errori. Meret voleva ammortizzarla, sono scelte. È un infortunio come quello di Manolas e quello di Di Lorenzo. Inter spietata a fare gol nel momento giusto. L’Inter ci crede, ha principi di gioco solidi e li riescono a fare con grande convinzione e intensità. Lukaku e Lautaro vanno a giocare sui due centrali avversari, cercano sempre il contatto fisico. Biraghi sembrava un giocatore un gradino sotto, oggi ha fatto bene”.