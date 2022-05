Marchegiani: “Inter squadra seria. Ecco l’unico insostituibile. Campionato buttato se…”

Nel corso di Sky Calcio Club, l'ex portiere ha commentato la vittoria della squadra di Inzaghi contro il Cagliari

Nel corso di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Cagliari. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere: "L'Inter si è dimostrata una squadra seria, vincendo una partita difficile. A ritmi non altissimi, ma comunque facendo il suo dovere. Lautaro è fortissimo, ma ha bisogno di star bene fisicamente, altrimenti non riesce a esprimersi al meglio. E' un giocatore esplosivo, è stato stressato in quel periodo di crisi. L'Inter è più forte del Milan, se finisce così l'Inter lo ha buttato via il campionato. Ha avuto la forza di tornare in testa e poi l'ha definitivamente buttata via col Bologna. Il Milan nel momento in cui ha avuto l'occasione non ha sbagliato più. Nell'Inter l'unico vero insostituibile è Brozovic. Perisic, con tutto che è un giocatore straordinario, lo puoi sostituire.