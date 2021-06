Marchegiani: “Inzaghi-Lazio? Arrivato il momento di separarsi. Sarà…”

Le parole dell'ex portiere: "Sarà molto difficile migliorare il lavoro fatto da Inzaghi; ha valorizzato i giocatori, ha ottenuto risultati importanti"

Intervenuto ai microfoni de Il Tempo, Luca Marchegiani, ex portiere, ha parlato così dell'addio di Simone Inzaghi alla Lazio: "Credo che fosse arrivato il momento di separarsi. Sarà molto difficile migliorare il lavoro fatto da Inzaghi; ha valorizzato i giocatori, ha ottenuto risultati importanti, ha riportato quell'annusiamo che mancava. E questo farà sempre parte della storia di Simone Inzaghi. Può dispiacere per il modo in cui si è concluso il rapporto ma è stata una scelta logica, un'occasione per entrambi", le sue parole.