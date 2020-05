Marchegiani: “Un privilegio accogliere Julio Cesar in Italia. La sua qualità era quella di…”

Ospite di #CasaSkySport, Luca Marchegiani ha speso belle parole per l’altro ospite presente in collegamento, Julio Cesar. “Ho un ricordo bellissimo di quei 5 mesi passati insieme al Chievo. Per me è stato un privilegio accogliere Julio Cesar in Italia. Abbiamo condiviso gli allenamenti e una fase di adattamento che per lui è stata comunque importante. Ha capito quello che era il calcio italiano, tanto è vero che poi arrivando all’Inter nel giro di poche partite è riuscito a scalzare un portiere straordinario come Toldo. La sua qualità era quella di rimanere sempre pronto e lucido nel momento in cui l’Inter aveva bisogno di lui, è questa la caratteristica del portiere di una grande squadra. Lui era il portiere che nella prestazione di grande rendimento sapeva tirare fuori il miracolo. Era un portiere di grandissimo intuito“.

(Sky Sport)