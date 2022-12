Marchegiani: “Lautaro, difficoltà inattese in Qatar. Il suo limite…”

Lautaro Martinez non ha ancora segnato (i gol fatti all'Arabia sono stati cancellati dal Var) ai Mondiali. Ma Scaloni è dalla sua parte, sa quanto il giocatore ha dato anche in fase di qualificazione. Dalla parte del giocatore dell'Inter , attesissimo in Argentina, non c'è solo il ct ma anche il feeling con Messi .

«L'interista - ha detto - sta avendo difficoltà che non mi aspettavo. Perché ha tutto per emergere in una Nazionale come quella argentina, che fa possesso palla, che tiene spesso palla nella metà campo avversaria, ha certi giocatori in avanti. Lui ha un limite secondo me, nei momenti negativi si incupisce troppo e ci mette tempo a reagire. Quello che è successo all'Inter. Spesso fa difficoltà ad uscire dai momenti lunghi senza segnare. Poi di recente è stato anche sfortunato perché ha calciato in porta 4-5 volte, a volte è diventato capro espiatorio, più di quanto fosse giusto. Alvarez partiva dietro a lui ma è bravo e probabilmente anche per i movimenti che fa è più funzionale all'Argentina».