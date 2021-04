Marchegiani: “L’Inter vince nel modo più funzionale. E non è un caso che…”

Intervenuto a Sky Calcio Club nel post partita di Atalanta-Bologna, Luca Marchegiani ha analizzato il momento dell'Inter

"Non è un caso che l'Inter abbia ritrovato unità quando sono uscite le voci sulla società. E' normale che succeda, tra l'altro in un contesto in cui la sete di vittoria durava da anni. Quando hanno capito che era il momento giusto, tutto è confluito in una positività che si è vista contro il Verona. La squadra ha concesso il 63% di possesso al Verona e poi vince. Ottiene quello che vuole nella maniera più funzionale per la squadra".