In Brasile – L’Inter piomba su De Arrascaeta: contatti in corso. Il Flamengo fa il prezzo

C'è un nome nuovo per il centrocampo dell'Inter . Si tratta di Giorgian De Arrascaeta, centrocampista uruguaiano di 26 anni del Flamengo. Secondo quanto riportato in Brasile, infatti, i nerazzurri avrebbero contattato i rappresentanti del calciatore, entrato nel mirino anche del Torino.

L'Inter avrebbe individuato in De Arrascaeta la riserva ideale di Christian Eriksen. Ma la trattativa non sarà facile, dato che il Flamengo non sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative per meno di 20 milioni di euro e che lo stesso calciatore avrebbe manifestato la volontà di restare in Brasile.