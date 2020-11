Marchegiani: “Inter più forte dell’anno scorso, ma per assurdo con Lukaku perde…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Marchegiani ha parlato anche di Real Madrid-Inter, di scena questa sera all’Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid e già importantissima per il cammino in Champions League dei nerazzurri. Ecco le sue parole:

“L’Inter è potenziata rispetto allo scorso anno e l’obiettivo è il massimo, ma per assurdo con Lukaku la squadra perde soluzioni. Le occasioni le costruisce, ma senza quel riferimento davanti i nerazzurri fanno fatica nel trovare alternative nell’idea di come far male. Ci sono gli strumenti perché l’arbitro sia aiutato. Possono sbagliare gli arbitri, accetto meno l’errore del #var che non ha aiutato l’arbitro, l’ho visto sia in Milan-Roma che in Inter-Parma“.

(Fonte: Tutti Convocati)