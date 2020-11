Witsel: “Lukaku è più forte di Haaland. E’ al top, all’Inter è sbocciato definitivamente”

Compagno di squadra di Haaland nel Borussia Dortmund, compagno di nazionale nel Belgio di Romelu Lukaku. Axel Witsel è forse la persona più adatta per fare un paragone tra i due attaccanti, al momento fra i migliori centravanti in circolazione. Ma, se il norvegese è il nuovo che avanza, il top al momento è la punta dell’Inter, nel periodo migliore della carriera. Witsel ne è convinto, e infatti, in un’intervista concessa a Het Laatste Nieuws, ha detto:

“Lukaku è più completo e più pericoloso di Haaland. Romelu è il più forte. Romelu ha fatto enormi progressi negli ultimi anni. Anche a livello tecnico. Sa usare molto bene il suo corpo e non ha bisogno di tre occasioni per segnarne una. Penso che Romelu sia nel periodo migliore della sua carriera. Anche al Manchester United aveva tutte quelle qualità, ma per certi motivi non è andata come avrebbe voluto. Adesso, all’Inter, si nota che sta sbocciando completamente“.

(Fonte: