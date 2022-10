Marchegiani: “Onana? La penso così. Brozovic giocherà, ha dato troppo all’Inter”

Intervenuto durante Sky Calcio Club, Luca Marchegiani , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter ai danni della Sampdoria: "Calhanoglu sta giocando molto bene, fa quel ruolo bene contro qualsiasi avversario: ha dimostrato di farlo bene sia in partite difensive che d'attacco ed equilibrate. Calhanoglu io non lo conosco personalmente ma credo sia un ragazzo intelligente: quando ha capito che la squadra aveva bisogno di quello, si è applicato per farlo anche in modo diverso rispetto a come gioca lui.

Ha caratteristiche diverse rispetto a Brozovic, meno capacità organica di occupare il campo come il croato, però usa la testa. Poi quando rientrerà Brozovic, per me giocherà: ha dato troppo all'Inter per essere dimenticato. Onana? Più che un per un upgrade tecnico, questa scelta è servita per prendere autorevolezza: il modo in cui stava gestendo i portieri sembrava una non scelta, sembrava volesse fare una cosa ma non avesse fino in fondo il coraggio di farla. Io non sono convinto che sia così migliore di Handanovic, però era importante che facesse una scelta definitiva: e questo ha aiutato anche la squadra a ritrovare l'insieme".