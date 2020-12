Marchegiani: “Eriksen? Poteva essere lui il piano B, ma non lo è stato. Conte? Non possiamo…”

Nel corso del Club di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Cagliari. L’ex portiere si è soffermato sul famoso piano B: “Non possiamo pretendere che Conte cambi la sua idea. Piuttosto che come ha fatto con lo Shakhtar, quando ha tolto un centrocampista per mettere dentro la terza punta, è meglio come ha fatto oggi, ovvero togliendo un difensore per tenere la squadra più equilibrata. Quando si parla di piano B non si parla solo di un giocatore per un altro, ma dello sviluppo dell’azione. Eriksen? Poteva essere lui il piano B nello sviluppo dell’azione ma non lo è stato“.

(Sky Sport)