Marchegiani: “Campionato ancora da decifrare. Ritorno Allegri non è una passeggiata”

L'ex portiere è intervenuto ai microfoni di Deejay Football Club e ha parlato della ripresa del campionato dopo la pausa nazionali

"Campionato interessante, ancora molto da decifrare. Prime due giornate un warm up. Il ritorno di Allegri non è una passeggiata, la squadra va sistemata, non va avanti col pilota automatico. Penso che quando si parla di Juve si debba parlare di scudetto, penso che il quarto posto però non è garantito. Tante squadre competono per lo scudetto e per le prima quattro posizioni".