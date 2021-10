Marchegiani: “Scudetto? Per l’Inter aspetto gli scontri diretti. Può vincere il Milan”

Della lotta scudetto, ai taccuini della Gazzetta dello Sport, ha parlato anche Luca Marchegiani, che ha espresso qualche dubbio sull'Inter

non è più un outsider, ma sa gestire le pressioni. E’ una squadra più completa e penso all’esplosione di Tonali: al Brescia era un leader, ora è anche di più. E’ cresciuto Saelemaekers, Maignan è un grande portiere. Milan o Napoli ora sono sopra le altre, la Juve può rientrare, per l’Inter aspetto gli scontri diretti. E il fattore P vale: bel lavoro di Massara e Maldini, ma è Pioli che gestisce un gruppo in grado di assorbire urti come le delusioni in Champions".