Marchegiani: “Inter dà impressione di essere imbattibile. Thuram fondamentale, mai anticipato”

"L'Inter di queste prime 4 giornate dà l'impressione di essere quasi imbattibile. Ho sempre apprezzato la capacità di Pioli di cambiare il volto alla squadra, questa posizione di Calabria costantemente in mezzo al campo non mi convince. Troppo sistematica, non crea sorprese, un terzino a distribuire il gioco, gli complica le cose. Se dall'altra parte una squadra riparte velocemente fatica a rimettersi a posto. All'Inter devi togliere la verticalizzazione sugli attaccanti, soprattutto su Thuram. Non è mai stato anticipato, ed è fondamentale per il gioco dell'Inter. Nell'Inter sono cresciuti dei giocatori, Dimarco e Dumfries all'inizio della scorsa stagione non erano questi".