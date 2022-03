Marchegiani: “Inter, danni limitati: quelli del Toro come forsennati. Ma Dzeko…”

L'ex portiere, opinionista di Skysport, ha parlato delle difficoltà nerazzurre dopo il pari col Toro e della scelta di non impiegare il bosniaco col Liverpool

Luca Marchegiani, a Skysport, ha parlato della partita dell'Inter di Inzaghi dopo il pareggio col Torino: «Un conto è il momento, effettivamente negativo con due partite vinte nelle ultime otto partite. Quella col Toro era una gara difficile e l'Interha limitato i danni. Il Torino ti fa giocare male, hanno corso come i forsennati, l'Inter non ha mosso palla. Ha avuto occasioni per indirizzarla diversamente e il portiere è stato bravo. Poi non sono riuscito a trovare il motivo per il quale non è stato dato il rigore al Toro», ha affermato.