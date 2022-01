Marchesi: “Scudetto? Inter favorita, centrocampo molto forte. Ma il Napoli…”

Le parole dell'ex tecnico sull'Inter: "E' la favorita per lo scudetto, mi piace il suo centrocampo molto forte"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Rino Marchesi ex giocatore ed ex tecnico, ha parlato così del momento dell'Inter e degli obiettivi della squadra nerazzurra: "E' la favorita per lo scudetto, mi piace il suo centrocampo molto forte. Credo comunque che il Napoli possa ancora far paura, soprattutto se recupera Osimhen e tutti gli altri".