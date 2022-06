Marchetti: “Bastoni, la situazione. Lukaku, Inter era convinta di una cosa. Il Chelsea sta…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Luca Marchetti ha dato alcuni aggiornamenti sulle situazioni di Bastoni e Lukaku. "L'Inter era convinta che bastasse mandare avanti Lukaku per averlo in prestito, la volontà del giocatore da sola non basta in questo caso. Il Chelsea sta cercando di capire come poter risolvere questa situazione. Bastoni? Al momento non c'è stata una richiesta ufficiale all'Inter né da parte del Tottenham né del Manchester United. Stanno cercando un difensore mancino. Gli altri nomi sono Pau Torres e Botman".