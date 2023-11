Marchetti: “Conte? Juve tornata in pista ma è presto. Non è da escludere che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: “Sicuramente la mancanza di Agnelli può aiutare, Conte è un grande allenatore con un grande legame con la Juventus. La Juve è tornata in pista, è presto però ora per parlare del futuro, non possiamo escludere nulla al momento. A fine stagione resterà un anno di contratto ad Allegri e non è da escludere che si possa decidere di trovare una soluzione diversa a giugno. Non credo che Conte sia l’unica opzione per la Juventus, ci sono tanti grandi allenatori disponibili e si può valutare una soluzione differente. Tutte le squadre possono pensare a De Zerbi, tutte le squadre stanno seguendo il lavoro di allenatori come Thiago Motta e Palladino”.