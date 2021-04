Marchetti: “Conte è una garanzia per l’Inter. Ora la sfida è continuare”

Il giornalista di Sky Sport, esperto di calciomercato, ha parlato a Tmw Radio del futuro del tecnico dell'Inter

"Ha portato un certo tipo di personalità e si è preso una serie di responsabilità che in teoria non spetterebbero solo all'allenatore. Per come lavora è una garanzia. Questo percorso secondo me era nato già con Spalletti, che aveva riportato l'Inter in Champions. Poi l'unione tra Suning e Conte ha consolidato tutto. La sfida ora è continuare questo processo di crescita".