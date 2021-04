Berti: “Chi critica l’Inter è un c…..e! Un ciclo con Conte? Con 2-3 innesti…”

Le parole dell'ex centrocampista: "A me questa squadra piace moltissimo. Poi certo, un po’ di stanchezza ci può stare: siamo anche a metà aprile"

Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, ha concesso una breve intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il tema affrontato nella discussione è stato la bellezza o meno del gioco della squadra di Antonio Conte: “A me questa squadra piace moltissimo. Poi certo, un po’ di stanchezza ci può stare: siamo anche a metà aprile, a fine campionato… Ma su questo tema, per quanto mi riguarda, non ci sono dubbi”.