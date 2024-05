Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti , giornalista, ha parlato così del mercato del Napoli con Antonio Conte : “Se dipendesse da Conte la maggior parte dei giocatori di valore rimarrebbero, poi bisognerà fare i conti con il mercato. Conte non vuole assolutamente mandare via Di Lorenzo, è un giocatore importante, il capitano della squadra e sa anche che stagione ha vissuto il capitano. È un giocatore che può giocare centrale ed esterno come Darmian, ha esperienza internazionale e cederlo non è nei piani di Conte. Per Osimhen sappiamo che c’è una clausola, ci vuole però che qualcuno arrivi e porti la cifra richiesta dal Napoli.

Il Chelsea al momento non è pronto a fare offerte, vogliono prendere giocatori giovani anche pagandoli tantissimo. Osimhen non è un under 20, questo frena il Chelsea che ha una disponibilità economica fuori dal comune. Una trattativa con Lukaku come possibile contropartita può far comodo al Napoli ma non la credo praticabile. Bisogna vedere chi vuole Osimhen, il PSG cerca Kvara e quindi vuole un esterno, non una punta. In questo momento è presto, poi ci sarà il mercato degli attaccanti anche se bisognerà vedere le cifre. Osimhen non potrà mai essere un problema, ma abbiamo dato per scontato che possa partire. Resto convinto che partirà, ma dovrà arrivare un’offerta importante. Non si può escludere una sua permanenza, spostando la cessione di un anno”.