“Sono curioso, ci sono due personalità forti con un allenatore che rientra in Italia", ha detto Piccari su Conte al Napoli

"Mi sembra l’allenatore più completo perché la sua squadra sa adattarsi a diversi tipi di partite. Sa attaccare molto bene, creando degli interscambi di ruolo in fase offensiva. È chiaro che poi hai bisogno anche di giocatori che sono in grado di farti cambiare queste situazioni. Zirkzee è un centravanti ma sa fare anche altro, Calafiori è un difensore che però sale a centrocampo. Ad oggi dico Motta tra i vari nomi perché sa anche fare fase difensiva, poi dico De Zerbi che voglio vedere in una squadra con obiettivi più importanti del Brighton e infine metto Italiano che deve ancora fare questo salto di qualità”.