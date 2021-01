Marchetti (Sky): “Dzeko-Sanchez? Non succederà nulla. La Roma ha avuto il tempo per…”

Ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato delle ultime trattative di questa sessione di campagna acquisti, partendo dallo scambio sfumato Inter-Roma tra Sanchez e Dzeko:

“Dzeko-Sanchez? Non succederà nulla. Abbiamo raccontato anche fin troppo. Il fatto che si siano seduti e confrontati sui parametri economici hanno lasciato il tempo alla Roma per ragionare sul fatto che sia meglio per loro che l’operazione non si faccia.

(Fonte: Sky Sport)