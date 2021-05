Marchetti: “Inter e Juve avranno liquidità, ma situazione difficile. Il Napoli…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle difficoltà in cui si trovano le big del nostro calcio e non solo

Luca Marchetti, nel suo intervento per Radio Marte, ha parlato della situazione economica di alcune squadre. Questo il suo pensiero: "Inter e Juventus faranno una ricapitalizzazione e non venderanno solo, quindi la liquidità verrà risolta ma è una situazione comunque difficile da sostenere. Il Napoli questo tipo di problema non ce l'ha e ha un vantaggio strategico non indifferente. Se l'Inter non riuscirà a pagare gli stipendi riceverà una sanzione. Poi sull'entità delle eventuali penalizzazioni si può discutere".