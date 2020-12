Marchetti: “Milik? La richiesta del Napoli. Papu, c’è anche l’Inter. L’Atalanta…”

Luca Marchetti, esperto di mercato di Skysport, ha parlato del calciomercato di gennaio a Radio Dee Jay. Questi i temi trattati con Caressa e Zazzaroni:

-Milik dove va?

Al momento rimane al Napoli. C’è stato un incontro con gli azzurri qualche giorno fa che definirlo cordiale è un eufemismo e il Napoli chiede 18 mln di euro per lui.

-La Fiorentina è tra queste…

Non ci credo. 18 al Napoli e 4 a lui? C’è un altro problema. Il club di De Laurentiis non ha ancora corrisposto degli stipendi ai giocatori per la multa e la situazione del ristorante.

-Papu Gomez?

Andrà via. Saremmo molto sorpresi se restasse all’Atalanta a gennaio. Più Italia che estero perché lui si sente italiano. Da non escludere l’estero però. Il rapporto con Gasperini è devastato, non ci sono presupposti per andare avanti. 10 mln di euro la valutazione che fa l’Atalanta. Guadagna 3 mln di euro. Non possono prenderlo in tante. Il Milan, la Lazio lo ha sempre seguito. C’è l’Inter.

(Fonte: Radio Dee Jay)