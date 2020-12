Sky – Mercato Inter, incontro Napoli-Milik. Rapporti tesi: addio a zero sempre più probabile

I rapporti restano tesi, nonostante una scadenza di contratto che si avvicina a grandi passi. Resta incerto il futuro di Arek Milik, attaccante ai margini del Napoli e con un rapporto con il club azzurro che terminerà a giugno del 2021.

L’agente dell’attaccante polacco, come riportato da gianlucadimarzio.com, ha incontrato in queste ore i vertici della società per fare il punto della situazione. Come detto, i rapporti fra le parti restano complicati, anche perché il Napoli non sembra disposto a concedere sconti al giocatore, sia in relazione alle pendenze passate, sia in relazione alle richieste per il suo cartellino.

Nonostante abbia la possibilità di firmare con un’altra squadra a parametro zero a partire da febbraio, infatti, il club azzurro continua a chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro. Qualora non dovessero esserci novità positive, l’ex Ajax si accorderà con un’altra società e lascerà il Napoli a partire da luglio a zero. Fra le squadre interessate c’è sicuramente l’Inter, data più volte sulle sue tracce.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)