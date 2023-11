Marchetti: “Inter su Zielinski? Normale. Faccio fatica a capire come…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista, ha parlato così del futuro di Piotr Zielinski: "L'Inter si è fatta avanti per Zielinski? E' normale che interessi ad altre squadre, perché rappresenta un'occasione straordinaria a parametro zero: è nel pieno della sua forza, è bravo, serio e determinante, uno dei migliori che puoi prendere da svincolato. Faccio fatica a capire come sia possibile non raggiungere un accordo con un ragazzo che sappiamo aver dato disponibilità di massima a firmare intorno ai 2,5 milioni di euro, più o meno lo stipendio attuale. Non ha ancora rinnovato e non comprendiamo il perché".