Marchetti: “Inter, il valore della rosa è aumentato: molti nerazzurri…”

Il giornalista Luca Marchetti analizza le rose della Serie A il loro valore a otto turni dalla fine del campionato di Serie A

"Era difficile migliorare il dato dell’Inter (insieme alla Lazio in terza posizione nella classifica delle percentuali: +4,3% per i nerazzurri, +4,8 per i biancoazzurri): la stagione in campionato è stata (finora) esaltante, meno quella in Europa (sebbene in Champions, ma lo scorso anno era arrivata la finale). Il dato di queste due squadre comunque è più difficile da modificare, visto che molti giocatori sono nel pieno della loro maturità calcistica e che quindi le oscillazioni di prezzo non sono molto ampie".