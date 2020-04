Marchetti: “Lautaro? Il Barça perde 5 mln al giorno. Ma l’Inter può essere costretta a…”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così degli sviluppi della trattativa tra Lautaro Martinez e il Barcellona: “Da quello che so io il Barcellona perde 5 milioni di euro al giorno. In questo momento la clausola di Lautaro è inarrivabile, con degli scambi però potrebbero esserci vantaggi sia per il Barcellona che per l’Inter. L’Inter in questi anni non ha mai venduto, pur di tenere i suoi. Vista la situazione nebulosa di Icardi potrebbe essere costretta ad accettare la corte del Barca. Juve-Icardi? Si devono verificare condizioni che ora non ci sono. Sarà un mercato da decifrare”.