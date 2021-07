Marchetti: “Nandez? Per l’Inter altri tre nomi ma ad oggi non sono disponibili”

Intervenuto su Tuttomercatoweb.com, l'esperto di mercato Luca Marchetti ha detto la sua sulle ultime mosse di mercato dell'Inter

"Oggi chi non deve ridurre i costi per forza è già avvantaggiato rispetto agli altri. Paradossalmente, aver fatto una cessione così importante come quella di Hakimi, in un momento così difficile, è quasi una medaglia (chiaramente non per i tifosi). E così, partendo proprio dall’Inter, è evidente che qualcuno debba sostituirlo: ma per il momento i giocatori che interessano ai nerazzurri per un motivo o per un altro non sono disponibili in prestito e alle condizioni nerazzurre (Nandez, Bellerin, Zappacosta, Hateboer) e quindi si aspetta. Che le condizioni migliorino o che si apra il mercato anche di altri giocatori. Vale per l’Inter e vale per gli altri. Per il Milan ad esempio, legato al ruolo di trequartista lasciato libero da Calhanoglu. I rossoneri sono in attesa, di un occasione. Da qualsiasi parte del mondo (peraltro dopo aver speso diversi milioni di euro per completare la squadra e riscattare chi aveva fatto bene lo scorso campionato)".