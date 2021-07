GdS – Inter-Nandez, saltato l’incontro col Cagliari: la causa. È scontato…

La Gazzetta dello Sport spiega il motivo dietro al summit saltato tra Inter e Cagliari e la situazione della trattativa Nandez

L'Inter continua a lavorare per regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è l'obiettivo numero uno per rinforzare la fascia destra, orfana di Achraf Hakimi. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l'incontro saltato ieri tra il club nerazzurro e quello di Tommaso Giulini non desta preoccupazione. Dietro al mancato summit c'è l'assemblea di Lega Serie A che si è tenuta in videoconferenza proprio ieri.