Marchetti: “Inter, migliorare significa vincere ma nessun obbligo. Una banalità dire che…”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport e noto esperto di mercato, ha parlato nell’editoriale su TuttoMercatoWeb delle trattative che vedranno protagonista l’Inter, con la dirigenza che vuole accontentare le richieste di Antonio Conte dopo il vertice nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile:

“Non ha fretta l’Inter, anzi. L’Inter non vuol emettere fretta al proprio allenatore. E se da un punto vista comunicativo è comprensibile la voglia della società tutta di non mettere pressione sull’allenatore, dopo il secondo posto dello scorso anno, migliorare significa vincere. Nessuno ha l’obbligo sia chiaro. Ma che l’Inter strutturalmente sia tra le più complete (se non la più forte) è una banalità. Le incognite sono tante è vero, ma ora con la solidità ritrovata si ritrova lassù, soltanto a un punto dalla testa della classifica. Interventi sul mercato? Solo a costo zero. E non è detto che una partenza presupponga un arrivo. Per esempio Nainggolan non verrà sostituito. Anche perché lui stesso ha detto che nonostante stesse bene non veniva mai utilizzato. Serviva invece al Cagliari, soprattutto dopo l’infortunio di Rog. E poi se il diktat è quello di far dimagrire il monte ingaggi ecco che cedere senza acquistare è uno dei modi per poter far riequilibrare i conti”.