Sky – Lautaro direbbe sì al Barça. Mancano altri presupposti. Sanchez-Moses…

Beppe Marotta, a Dazn, prima della gara contro il Sassuolo è tornato sul discorso di Lautaro e ha parlato anche della questione Moses-Sanchez. Questo il commento di Luca Marchetti a SkySport:

Marotta ha detto che non ci sono i presupposti per la partenza di Lautaro Martinez. Con tutto il rispetto per l’ad dell’Inter, non manca il si del giocatore o la sua volontà di partire. Ma uno dei presupposti perché la trattativa non si è ancora chiusa è che il Barcellona non può arrivare a pagare la cifra della clausola rescissoria. Il giocatore andrebbe volentieri, avrebbe uno stipendio più alto ed è corteggiato da mesi. Il club nerazzurro dice legittimamente di volere la clausola. Gli spagnoli non possono arrivare a quella cifra anche per il probabile inserimento della norma pensata dalla Liga con il calmiere sulle spese delle squadre spagnoli. Aubameyang potrebbe interessare all’Inter se partisse Lautaro. La sensazione è che l’Inter avrebbe investito su Tonali e Kumbulla. Sono due obiettivi che restano ma con meno urgenza. Moses e Sanchez? La FIFA è già intervenuta. Bisogna finire la stagione con la squadra con la quale si è iniziata. Ma il contratto vale per la data, se cambi il contratto serve comunque una firma di tutte e tre le parti. Serve un accordo e a quel punto sì diventa tutta una trattativa.

(Fonte: SS24)