Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha fatto un po' il quadro delle panchine che, a differenza dell'Inter, non hanno ancora un padrone in vista della prossima stagione. A tal proposito, il destino di Napoli e Milan potrebbe in qualche modo incrociarsi. Sulla panchina azzurra, Marchetti ha specificato: "Se proprio dovessimo fare le quote per i bookmakers, ne consiglieremmo la più bassa per Pioli. Per una serie di considerazioni: non ha bisogno che venga stravolta la rosa, ha dimostrato di saper lavorare in piazze complicate (e in momenti difficili), ha sempre avuto una comunicazione decisa ma quasi mai di rottura, ha saputo costruire un ciclo al Milan guardando anche alle esigenze societarie.