Marchetti: “Thuram pista vera. C’è l’ok tecnico, da capire la richiesta del Borussia”

Del mercato dell'Inter e della ricerca da parte dei nerazzurri di un attaccante ha parlato il giornalista Luca Marchetti a Tmw

"Si comincia a capire come arrivare a Marcus Thuram (oltre che monitorare la situazione di Zapata, ritenuto sempre incedibile dall’Atalanta, ma che ha fatto arrivare i suoi procuratori in Italia, e quella di Correa, per cui la Lazio non intende al momento fare sconti). Siccome le due piste di cui abbiamo appena parlato non sono facilmente praticabili, ecco che l’Inter prova a battere altre piste, sicuramente valida quella che porta ad Insigne (anche se in questo momento sembra essere legata a una partenza di Sanchez), altrettanto valida quella di Thuram. Che è vero che è un attaccante esterno ma è imponente fisicamente e soprattutto ha delle caratteristiche che incuriosiscono i nerazzurri e nel gioco in profondità di Inzaghi può diventare una bella arma in più. Quindi l’ok tecnico c’è: ora serve capire la dimensione economica e le condizioni (eventuali) di uscita del Borussia Moenchengladbach"