Marchetti: “Post Hakimi, l’Inter non ha fretta per un motivo in particolare”

Le considerazioni del giornalista esperto di calciomercato a proposito della strategia del club nerazzurro

Presente negli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha spiegato la strategia nerazzurra per sostituire Achraf Hakimi, finito al PSG. Questo il suo intervento: "L'Inter non ha fretta. Perché? Non è che avendo preso i 68 per Hakimi ha chissà quale disponibilità, ma deve farlo sempre osservando i limiti imposti dalla proprietà cinese. Per questo serve pazienza".