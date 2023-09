Marchetti: “Processo a Pioli ma non va messo in discussione: ecco perché”

Le parole del giornalista: "Credo però che Pioli non vada messo in discussione e credo anche che la visita di Ibra non sia assolutamente un tema negativo"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti , giornalista, ha parlato così del Milan di Stefano Pioli dopo la sconfitta nel derby : “Pioli conosce molto bene l’ambiente e la squadra, ha costruito questa rosa con le dirigenze che si sono susseguite. Tra i tifosi del Milan poi c’è anche chi non ha digerito il lavoro di Pioli. Io credo che il suo lavoro sia ottimo, ha riportato il Milan in Champions, ha vinto lo Scudetto ed è arrivato in semifinale di Champions. Poi ovviamente ci sono dei problemi, i cinque derby persi incidono moltissimo.

Credo però che Pioli non vada messo in discussione e credo anche che la visita di Ibra non sia assolutamente un tema negativo. È stato un leader di questo gruppo, la visita programmata di Ibra a favore di telecamera non mi fa pensare a nulla di strano. In questa settimana c’è stato il processo al Milan per come ha perso il derby, le spiegazioni postpartita hanno poi fatto storcere la bocca ai tifosi rossoneri. Ora deve partire bene in Champions, il Newcastle è una squadra forte ma il Milan ha bisogno di fare subito una buona prestazione. Bisogna fare risultato con la squadra della quarta fascia, seppur molto forte, altrimenti il cammino si fa decisamente in salita”.