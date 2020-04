Marchetti (Sky): “30 giugno, il problema resta. In gioco nomi pesanti. All’Inter…”

Tra le righe del suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Luca Marchetti ha affrontato il delicato tema dell‘eventuale ripartenza della stagione calcistica. Un’eventualità che porterebbe quasi sicuramente a galla il problema della scadenza dei contratti del 30 giugno, data che verrebbe quasi sicuramente superata:

“Il tema del 30 giugno non è ancora smarcato del tutto. La FIFA è vero che ha dato indicazioni, ma rimangono dei problemi di non poco conto sul tavolino. Voi direte: cosa volete che sia… basta trovare un accordo. Si prolungano i contratti e si finisce la stagione. Vero. Se i giocatori coinvolti non fossero 133 su 511 non sarebbe un grande problema. Praticamente un quarto della serie A ha a che fare con questo tipo di “problema”. Chi a scadenza, chi in prestito in tutte le sue formule (diritto, obbligo o senza nulla). Il 25% dei giocatori è coinvolto in questa maxi operazione. Si va da giocatori di valore come Mertens (o Kulusevski) a quelli che considerano chiusa la propria avventura in un club come per esempio Marchetti al Genoa. C’è un mondo di storie e di rapporti nei 133 giocatori. E naturalmente parliamo soltanto di A. E parliamo soltanto di quelli che stanno giocando in serie A. Poi ci sono anche quelli che le società di serie A hanno dato in prestito… e alcuni di questi nomi, soprattutto in casa interista, sono pesanti (Icardi, Nainngolan,. Perisic vi dicono qualcosa)“.

(Fonte: TMW)