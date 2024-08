Marchetti (Sky): “Chiesa-Inter? Ecco il mio parere personale”

Tante voci su Federico Chiesa e l'Inter nelle ultime settimane: ecco le dichiarazioni di Luca Marchetti di Sky Sport sull'esterno: “Chiesa? La Juve ora ha tanti giocatori da cambiare, è molto difficile che partano tutti, quasi impossibile. Ci vuole tanta pazienza. Quando finisce il mercato, se il giocatore resta in rosa allora lo reintegri in rosa perché ti può servire.

Inter? Non credo abbia bisogno di un giocatore come Chiesa, mio parere personale. Penso che in un 3-5-2 lui non voglia giocarci più (sorride, ndr)”, le parole di Marchetti.