Due esuberi in attacco in casa Inter: fase di stallo in questo momento, ecco gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport

Alessandro Cosattini Redattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 23:14)

Due esuberi in attacco in casa Inter. Fase di stallo in questo momento, ecco gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport. “Marotta e Ausilio hanno i loro problemi da risolvere prima di pensare ad altri innesti per Simone Inzaghi.