Marchetti (Sky): “Incontro Zhang-Conte? Dalla prossima settimana…”

Intervenuto nel consueto editoriale su TMW, il giornalista di Sky Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione su alcuni temi calcistici

"Dalla prossima settimana cominceranno ad incastrarsi poi molte cose. Aspetteremo di capire cosa succederà nell’incontro Zhang Conte per il futuro insieme (e con il prestito in arrivo che dovrebbe far respirare le casse nerazzurre). Aspetteremo di capire le evoluzioni in casa Lazio (con Gattuso sullo sfondo), in casa Torino (dovesse chiudersi la storia con Nicola, puntato Juric), quello che succede alla Fiorentina o al Sassuolo dove sicuramente si dovrà sostituire De Zerbi che va a fare una straordinaria esperienza allo Shakthar. Insomma prima le panchine, tanto per capirci, poi i giocatori a partire dai parametri zero, che mai quest’anno sono arrivati fino a questo punto senza rinnovare o cambiare".