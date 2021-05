Inter, strada tracciata: “C’è solo un modo per riuscire a non sacrificare un big”

L'ingresso in società di Oaktree permette al club di respirare: ma saranno comunque necessari tagli alle spese

E' previsto per oggi, nonostante le classiche smentite di rito, il tanto atteso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte . Il presidente nerazzurro dovrà mettere sul tavolo ogni carta possibile per convincere l'allenatore a proseguire anche il prossimo anno sulla panchina dell'Inter. E, come spiega il Corriere dello Sport, l'ingresso in società di Oaktree può aiutare : "L’accordo con Oaktree darà a Zhang jr. argomenti significativi da portare all’attenzione di Conte.

Per l’immediato, infatti, l’Inter ha risolto i suoi problemi di liquidità e, in prospettiva, il club acquisirà maggiore solidità. Poi si tratterà di capire come impostare il progetto. Resta, infatti, la necessità di ridurre i costi. Quindi, obbligatoria una sforbiciata al monte ingaggi, mentre il saldo finale del mercato dovrà comunque essere in attivo. Ma se verranno piazzati gli elementi ritenuti non più funzionali e alcuni di quelli considerati sacrificabili, si dovrebbe riuscire di ridurre al minimo le partenze tra i pezzi più pregiati".