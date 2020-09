Marchione: “Tonali? Al Milan avrà più tempo. L’Inter ha rinunciato per le frizioni con Conte”

Il procuratore Nunzio Marchione, ai microfoni di TMWRadio, ha commentato le situazioni attuali legate alle trattative di calciomercato.

Che ne pensi dello sfogo di De Laurentiis?

“Fare mea culpa è anche segno di intelligenza, De Laurentiis potrebbe prendere spunto da alcune società come il Borussia Dortmund: vende e si mantiene ad alti livelli. C’è tanta insicurezza sul futuro, mi aspetto tanti scambi perché in molti attenderanno il mercato di gennaio per gli investimenti più importanti. Gli scambi spesso vanno bene per i bilanci e spesso accontentano entrambi i club”.

Spicca il mercato del Milan in questo periodo.

“Viene da un grande finale di stagione. La conferma di Ibra salta all’occhio, così come l’acquisto di Tonali che sarà al centro del Milan e della Nazionale. L’Inter ha rinunciato a questo giocatore per le frizioni con Conte in merito ai giovani, alla fine non hanno rischiato. Bravo il Milan che avrà più tempo di vederlo crescere, ma la conferma di Ibra ti trascina e ti permette di avere la tensione giusta in campo e fuori”.