Marchionni: “Finché la matematica non consegna il titolo all’Inter, la Juve deve…”

Le parole dell'ex calciatore: "Dipenderà molto anche dai nerazzurri vista la distanza, ma devono provarci perché nel calcio, mai dire mai"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Marco Marchionni, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League: "Fin quando la matematica non consegnerà il titolo all'Inter, la Juve deve puntare al titolo. Dipenderà molto anche dai nerazzurri vista la distanza, ma devono provarci perché nel calcio, mai dire mai. La Juventus è un club che programma con largo anticipo, dunque mentre andranno in campo, la società starà già prendendo le decisioni per il prossimo campionato".