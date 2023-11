Marchisio: “Importante che la Juventus sia rimasta in scia all’Inter. Ma alla lunga…”

Claudio Marchisio, ex centrocampista di Juventus e Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A: "La Juventus, rispetto all'anno scorso, è partita molto meglio, ha un equilibrio e una certezza che è la fase difensiva, ed è rimasta in scia all'Inter. La cosa improtante, come detto da Allegri, è che la Juventus deve tornare in Champions League, e i punti di vantaggio su Napoli e Atalanta incominciano a essere importanti. Per il campionato, alla lunga, penso che questo gioco qua non riuscirà a farti stare al passo dell'Inter, che è una grandissima squadra con grandissime qualità e certezze nel gruppo, e lo sta dimostrando, non solo in Champions League ma anche in Serie A. Alla Juventus manca sicuramente un giocatore a centrocampo che riesca a giocare tra le linee. Quello che preoccupa un po' sono le troppe giornate passate senza i gol degli attaccanti".